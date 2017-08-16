Пономарь: сковородка Трампа разогрелась еще больше – президенту предъявили новое обвинение

На календаре середина рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько интересных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
По его словам, сковородка Дональда Трампа разогрелась до предела – президента обвинили в симпатиях к белому нацизму. «В исполнение санкций ООН: Китай запретил импорт угля, железной руды и морепродуктов из Северной Кореи. Очень скудные валютные поступления КНДР урезаются еще наполовину. Повстанцы из Сирии вчера сбили МиГ-21, который принадлежит правительственной армии. Пилот истребителя был захвачен в плен», - сообщает Пономарь.
Обозреватель также отмечает, что вчера получил много откликов на свой материал «Пришло время уходить», и в продолжении этой темы сообщает еще одну важную новость – Владимир Путин, президент России, в следующем году начнет сокращать расходы на оборону. Напомним, последние несколько лет Россия увеличивала оборонный бюджет, и сейчас российская армия вышла на третье место в мире по своей мощности.