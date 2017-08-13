У Грузії завершилися міжнародні військові навчання за участі України

У суботу, 12 серпня, в Грузії були завершенні міжнародні військові навчання «Гідний партнер 2017», які проводилися на території військової бази Вазіані, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У тренуваннях брали участь понад 2700 військовослужбовців, які представляли національні збройні сили восьми країн світу. Серед них були і українські військовослужбовців, зокрема відомо про близько 30 військових одного з підрозділів морської піхоти ЗСУ. Також у навчаннях брали участь представники Грузії, Великобританії, Німеччини, Словенії, Туреччини, Сполучених Штатів Америки та Вірменії.
Навчання тривали два тижні від 30 липня спільно з військовими НАТО та державами-партнерами Альянсу і проводилися в Грузії вже втретє. Під час них основну увагу військову приділяли відпрацюванню спільних дій, які необхідні у кризових ситуаціях. Крім того, під час офіційних церемоній «Гідного партнера 2017» було вшановано хвилиною мовчання тих військовослужбовців, які загинули під час бойових дій та у міжнародних місіях.