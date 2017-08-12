У Міжнародному суді розслідують російсько-грузинську війну

Міжнародним кримінальним судом було закладено в бюджет на наступний рік кошти для проведення розслідування війни між Російською Федерацією та Грузією в 2008 році, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив спікер Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдала в інтерв’ю журналістам. Він зазначив, що асамблея держав-членів МКС відповідальна за те, щоб суд володів достатніми фінансовими ресурсами в рамках свого мандата. В зв’язку з цим кожна країна-член інвестує кошти до бюджету Міжнародного кримінального суду, що передбачає також мобілізацію ресурсів для продовження розслідування ситуації Грузії. Наразі суд займається підготовкою бюджету, в якому закладено відповідні витрати і він буде співпрацювати з асамблеєю для ухвалення цього бюджету вже в грудні 2017 року.
Щоправда у МКС допускають, що держави-члени Римського статуту, які займаються фінансуванням МКС, можуть скоротити бюджет для розслідування військових злочинів в різних регіонах світу. Експерти зазначають, що це обумовлено зростанням впливу Росії на країн-членів Римського статуту.