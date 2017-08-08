Пономарь: несколько важных новостей о «Газпроме»

Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что во вторник, 8 августа, новостей очень мало, но их нужно отметить, информирует replyua.net.
По словам Пономаря, неделя выдалась очень спокойной, однако «отличился» «Нафтогаз» - компания собирается увеличить размер суммы исковых требований к российскому «Газпрому» - ранее было 13 миллиардов долларов, сейчас говорят уже о 18 миллиардах. Дело будет рассматриваться в Стокгольмском арбитраже. Кроме того, по словам обозревателя, накануне появлялись сообщения о том, что в 2022 году Польша полностью откажется от закупок российского газа. Пономарь отмечает, что прогнозировал эти события еще несколько месяцев назад, о чем написал в своем материале «Когда умрет Газпром».
«В Украине с сентября будет работать посланник правительства Германии по вопросам децентрализации. НБУ перечислил в госбюджет пятый транш прибыли за 2016 год в объеме 5 миллиардов гривен», - добавил Пономарь и посоветовал украинцам в эти жаркие дни беречь свое здоровье – пить больше воды.