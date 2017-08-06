На принца Саудовской Аравии совершили покушение

По информации журналистов FARS, Мухаммед бен Салман, который является наследным принцам Саудовской Аравии, был подвергнут покушению. Об этом сообщает replyua.net. Как отметили собеседники агентства, сам принц никоим образом не пострадал. В настоящее время уже арестован инициатор покушения. Неофициальные данные гласят, что причастным к покушению мог оказаться один из многих саудовских принцев, но пока что имя задержанного преступника не разглашают.
В целом, за последнее время борьба за трон короля Саудовской Аравии после того, как его покинет король Салман бен Абдулазиз аль-Сауд, резко ожесточилась.
Месяц назад арабское издание Аль-Рэй аль-Юм, сославшись на сведения королевской семьи, сообщило, что на протяжении пяти ближайших месяцев 82-летний Салман оставит трон. Главным кандидатом на трон является его 31-летний сын. И это при том, что кандидатом называли Мухаммеда бен Найефа, королевского племянника, являющегося также руководителем МВД королевства. После объявления нового кронпринца, рейтинг Бен-Найефа существенно опустился, и его поместили дома под арест.