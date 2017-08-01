Эксперт: хитрость Путина не знает границ, но шоу продолжается

Россия выдворяет 755 дипломатов США, сокращая состав всех американских миссий в этой стране. Интересно, что Путин нашел наименее болезненный удар по США, который гарантирует ему поддержку его антиамериканского электората, а администрации Трампа даже выгоден в свете значительных сокращений бюджета Госдепа. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, само собой методов безболезненного ответа США у Путина остается все меньше и меньше и, если Трамп в самом деле стремится сделать то, о чем пишет ряд аналитиков – сойтись с Россией, чтобы погасить все региональные конфликты – то ему следует поторопиться.
Как пишет Манн, многим европейским странам не выгодно, чтобы Россия сошлась с США, поскольку такие «союзы» обычно заканчиваются очень плохо для третьих стран, в том числе и касательно Израиля. «Как гражданин Израиля, я заинтересован в том, чтобы Россия и США оставались врагами, более того, чтобы вновь началась Холодная война. Тем не менее, как житель этого сурового мира под названием Земля, я заинтересован в мире между ядерными державами», – резюмировал эксперт.