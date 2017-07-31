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Пономарь: начинается большая санкционная неделя

Пономарь: начинается большая санкционная неделя
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что сегодня начинается санкционная неделя – Евросоюз собирается обнародовать еще один пакет антироссийских санкций, которые будут введены из-за поставок турбин в Крым, передает replyua.net.

По словам Пономаря, в любом случае, санкции, введенные США против России, на территории Евросоюза будут выполняться, а, если нет, то Вашингтон будет штрафовать европейские компании. «Американский Билл о санкциях согласован с ЕС и раскола между США и ЕС быть не может, не дождутся. Не обращайте внимания на то, что иногда говорят немцы - это дипломатия, риторика. У Меркель выборы осенью. На этой неделе США должны ввести санкции против Мадуро-Венесуэлы», отмечает обозреватель.

Также Пономарь напоминает о том, что самым ожидаемым событием остается подпись Дональда Трампа под указ о введении жестких санкций против РФ. Пономарь добавил, что располагает важной информацией, согласно которой президент США подпишет этот указ уже сегодня вечером по киевскому времени – то есть утром 31 июля по местному времени.
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