Пономарь: начинается большая санкционная неделя

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что сегодня начинается санкционная неделя – Евросоюз собирается обнародовать еще один пакет антироссийских санкций, которые будут введены из-за поставок турбин в Крым, передает replyua.net.
По словам Пономаря, в любом случае, санкции, введенные США против России, на территории Евросоюза будут выполняться, а, если нет, то Вашингтон будет штрафовать европейские компании. «Американский Билл о санкциях согласован с ЕС и раскола между США и ЕС быть не может, не дождутся. Не обращайте внимания на то, что иногда говорят немцы - это дипломатия, риторика. У Меркель выборы осенью. На этой неделе США должны ввести санкции против Мадуро-Венесуэлы», отмечает обозреватель.
Также Пономарь напоминает о том, что самым ожидаемым событием остается подпись Дональда Трампа под указ о введении жестких санкций против РФ. Пономарь добавил, что располагает важной информацией, согласно которой президент США подпишет этот указ уже сегодня вечером по киевскому времени – то есть утром 31 июля по местному времени.