У Гельсінкі легковик врізався в натовп

Чергова трагедія сталась на території Європейського Союзу, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали порталу ВВС.
Так, сьогодні, двадцять восьмого липня 2017 року, у Гельсінкі (столиця Фінляндії) сталась трагедія – чоловік на легковому автомобілі врізався у натовп. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, це кілька чоловік отримали поранення різних ступенів тяжкості. При цьому, четверо осіб шпиталізовано, за словами лікарів вони перебувають у критичному для життя стані.
Нападника, громадянина Фінляндії, було затримано. П’ятдесятирічний чоловік на момент арешту був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі його допит ще не проводився. Правоохоронці повідомляють, що причини нападу та те, чи був він спланованою акцією, їм наразі невідомі. Варто зауважити, що чимало терористичних нападів останнім часом були здійснені з використанням вантажних автомобілів. Наприклад, у грудні минулого року внаслідок заїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні загинули дванадцять осіб. Роком раніше вантажівка в’їхала на площу, де були люди, які святкували День взяття Бастилії у Ніцці, спричинивши смерть сімдесяти осіб.