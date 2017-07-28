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Турки вражені майстерністю українського пілота

Турки вражені майстерністю українського пілота
Як інформує replyua.net, практично всі турецькі ЗМІ повідомили про українського пілота, який проявив високу професійну майстерність в екстремальній ситуації.

Так, героєм турецьких новин став капітан українського повітряного судня Олександр Акопов. Вчора, двадцять сьомого липня 2017 року, над аеропортом Ататюрка стався шторм. Погодні умови були екстремальними – сильні пориви вітру, дощ, гроза і град. За свідченнями очевидців, розмір граду сягав семи-п’яти сантиметрів у діаметрі (приблизно як грецький горіх). Керований Акоповим літак Airbus A320 з реєстраційним номером UR-AJC, який належить компанії AtlasGlobal Ukraine, здійснив виліт з турецького аеропорту імені Ататюрка (Стамбул), прямуючи до Ерджану на Північному Кіпрі, але потрапив у смугу негоди.

Градом і вітром у судна було пошкоджено носову частину і скло у кабіні пілотів – це сталось на висоті чотири тисячі футів. У результаті цього здійснювати далі політ було неможливо і Акопов вирішив повернутись до аеропорту. Йому довелось нахилити літак для того, щоб здійснювати огляд через боковий ілюмінатор. З огляду на високу професійну майстерність капітана на «проводку» диспетчера з землі, довелось здійснити успішну посадку. З ста двадцяти одного пасажира та шести членів екіпажу ніхто не постраждав.
Турки вражені майстерністю українського пілота
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