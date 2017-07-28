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Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений

Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений
Один из самых популярных туристических порталов TripAdvisor составил рейтинг лучших парков развлечений в мире, информирует replyua.net. При составлении рейтинга эксперты учитывали множество факторов, в том числе, и мнение специалистов, а также отзывы туристов, побывавших в парках аттракционов.

На первое месте специалисты поставили парк Острова приключений Universal, который находится в Соединенных Штатах, во Флориде. Нужно отметить и то, что этот парк является рекордсменом по посещаемости. На второй позиции рейтинга разместился еще один американский парк развлечений Дискавери Ков, расположенный в Орландо, а тройку лидеров замыкает Европа-парк, который находится в немецком городе Руста. Большинство «победителей» рейтинга – это американские парки. К примеру, на четвертом месте расположился еще один парк в Орландо – «Волшебное королевство».

На пятое место эксперты поставили парк, находящийся в Лос-Анджелесе, - Universal Studios Hollywood. В десятке лидеров оказались французский Le Puy du Fou, расположенный в Лез-Эпесс, бразильский парк Мир Бето Карреро, расположенный в Пеньи, Universal Studios в Орландо, парк Epcot в Орландо и Disney's Animal Kingdom в Орландо.
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