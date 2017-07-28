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В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову
Правоохранители Узбекистана арестовали Гульнару Каримову, дочь экс-президента этой страны. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», такая информация была распространена Генпрокуратурой Узбекистана.

Известно, что скандальную Гульнару обвиняют сразу согласно шести статьям УК. Так, считается, что дочь Каримова причастна к посягательству на жизнь главы Казахстана, принимала участие в создании группы экстремистского направления, присвоила или растратила чужое имущество, нарушила правила поведения с ценными бумагами, а также противоправно использовала банковские средства.

«Каримовой были предъявлены обвинения после того, как были получены показания членов незаконно действующего преступного группирования. К тому же, определенные данные представили свидетели и потерпевшие. Были изучены материалы проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, а также доказательства в письменном и вещественном виде, заключения экспертиз», - рассказали в генпрокуратуре. Также узбекские правоохранители напомнили, что еще два года назад Каримову признали виновной в совершении ряда преступлений, за что она была приговорена к пятилетнему сроку ограничения свободы.
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