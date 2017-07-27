«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

Канада, оказывая поддержку украинскому народу в период военной агрессии России, хочет показать, что на мировой арене Москва – это бесполезный актер. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения глава канадского правительства Джастин Трюдо озвучил во время беседы с корреспондентами американского издания «Rolling Stone». Отметим, что на титульной странице свежего номера журнала опубликовано фото премьер-министра Канады, подписанное «Почему он не может быть у нас президентом?». В тексте статьи Трюдо называли основной надеждой демократического мира, а также журналисты подчеркнули, что он «вновь делает Канаду великой, используя для этого альтернативные подходы».
«Поддержка, оказываемая нами Украине, в частности военная, должна стать подтверждением того, что на политической арене мира Россия – совершенно бесполезный актер», - сказал глава канадского правительства.
Напомним, что в мае текущего года глава внешнеполитического ведомства Канады, украинка за происхождением Христя Фриланд заявила, что в правительстве страны будут поддерживать новые антироссийские санкции в связи с тем, что Москва нарушает права человека.