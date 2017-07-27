Ученые выяснили, каким уровнем интеллекта обладают кошки

Специалисты из Великобритании разработали новейшую методику, при помощи которой можно «вычислить» уровень IQ у кошек. Как информирует replyua.net, специалисты отметили, что их выводы могут разочаровать всех «кошатников» планеты – дело в том, что эти животные наделены сравнительно низким интеллектуальным уровнем.
В ходе эксперимента ученые установили, что уровень кошачьего интеллекта можно сравнить с уровнем интеллекта обычного трехлетнего ребенка. Однако это усредненное значение, поскольку на деле же некоторые кошки демонстрируют более высокий интеллект. Другие коты, напротив, показывают более низкие результаты, отметили ученые и подчеркнули, что коты чем-то даже похожи на людей, поскольку и среди людей встречаются и очень умные, и глупые «особи».
Чтобы провести эксперимент, ученые изучали поведение и домашних, и уличных котов, - оказалось, что разницы в поведение животных не было. Примечательно, что на улице можно встретить и очень умных, и очень глупых котов. Такие же показатели были выявлены и у домашних питомцев.