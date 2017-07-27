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Эксперты назвали страны, где пенсионерам живется лучше всего

Эксперты назвали страны, где пенсионерам живется лучше всего
Специалисты из Колумбийского университета составили рейтинг стран, которые наиболее привлекательны для жизни пожилых людей. Как передает replyua.net, по словам ученых, комфортнее всего пенсионеры могут чувствовать себя в скандинавских странах.

Помимо скандинавских государств, лидерами рейтинга стали Италия и Япония – в этих странах власти лучше всего заботятся о пенсионерах. При составлении рейтинга исследователи учитывали сразу несколько факторов и показателей: разницу в доходах богатых и бедных жителей страны, отношения между старшим и младшим поколениями, размеры пенсий, здравоохранение, уровень безопасности граждан и многое другое.

На первое место рейтинга эксперты поставили Норвегию. Далее идут такие страны, как Швеция, Голландия, Япония и Соединенные Штаты. В первой десятке также оказались Ирландия, Финляндия, Дания, Испания и Италия. Ранее ученые также составили рейтинг стран по уровню комфорта жизни людей пожилого возраста. Список возглавили Исландия, Норвегия и Швейцария.
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