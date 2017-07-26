Блогер: коли я писав у 2014 про санкції, я не думав що Росія потрапить у настільки скрутне становище

Блогер та політичний оглядач Віктор Пузанов на персональній сторінці в соцмережі розмірковує з приводу санкцій, які мають бути накладені на Російську Федерацію, - про це інформує replyua.net.
Так, Пузанов згадує, що писав про антиросійські санкції ще у 2014 році. Але тоді він не міг навіть уявити, що ситуація стане наскільки скрутною для Кремля. Посудіть самі: «Сіменс» за порушення режиму санкцій, здається, отримає по повній, адже буде слугувати прикладом того, як чинити не варто. Але лише ним справа не обмежиться. Дональд Трамп опинився між молотом у вигляді озвірілих демократів та наковальнею - власними «яструбами». Меркель переймається, але вдіяти нічого не може: проблеми всередині Європейського Союзу вимагають її уваги більше за санкції.
Власне, у номінації «Найкращий копач ями для самого себе» перемагає Російська Федерація. У стані цугцвангу практично всі – крім нас. Як так могло статись – важко сказати. Хто тому причиною? Президент Порошенко? Посол в Сполучених Штатах Чалий? Кривавий Пастор Турчинов? Яценюк Чеченський? «Чорні лебеді», які пролітали повз Кремль? Візитка того, кого не можна називати? Та, власне, яка різниця – свято наближається, - наголошує блогер.