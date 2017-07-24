Блогер розповів що станеться з ціною на нафту

Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за розвитком ситуації на ринку нафти. Кількома цікавими тенденціями він поділився зі своїми читачами, - про це, посилаючись на сторінку оглядача в соціальній мережі, інформує replyua.net.
Так, за його словами, країни ОПЕК більше року намагаються стримати падіння цін на нафту шляхом обмеження видобутку. Наприклад, сьогодні у Санкт-Петербурзі відбулось засідання ОПЕК+, яке може стати передвісником провалу домовленостей про лімітування видобутку. Наприклад, Еквадор вже відмовився від домовленостей, нарощуючи видобуток. Країни, які не підписували відповідну угоду (Лівія та Нігерія) наростили видобуток на 10-15 відсотків. Наприклад, лівійці нині викачують по 852 тисячі барелів на добу, а нігерійці – по 1733 тисяч барелів.
Сполучені Штати взагалі б’ють всі рекорди видобутку – по 9 мільйонів 429 тисяч барелів на добу, показуючи тижневе зростання на 32 тисячі барелів. Канада ввела в експлуатацію ще 16 вишок, і тепер може похвалитися 206 активними буровими. Казахстан планує найближчим часом вийти з домовленостей в односторонньому порядку. Відтак, є дві альтернативи: держави ОПЕК будуть намагатись триматись за мертвонароджені домовленості, що не вплине на ціну. Або ж угода розпадеться, і видобувачі нафти почнуть демпінгувати, знижуючи ціну на нафту «нижче плінтуса». Нам більше подобається другий варіант, - наголошує блогер.