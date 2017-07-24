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На острове Кос произошли два афтершока

На острове Кос произошли два афтершока
Недалеко от греческого острова Кос, где несколько десятков людей пострадали от землетрясения, произошедшего несколько дней назад, были зафиксированы два афтершока.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на АР, всего было зафиксировано множество афтершоков, однако два из них были очень сильными. «По данным Афинского института геодинамики, в субботу вечером в 20:09 по местному времени произошел новый подземный толчок магнитудой 4,4 в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос на глубине 10 километров», сказано в сообщении. Также источник отмечает, что буквально через 15 минут произошел еще один афтершок, магнитуда которого достигла 4,6 баллов.

Напомним, что в минувшую пятницу сильное землетрясение произошло в Эгейском море, и оно вызвало небольшое цунами. Эпицентр находился всего в нескольких километрах от турецкого курорта Бодрум. Магнитуда подземных толчков достигала 6,7 баллов. Подземные толчки ощущались в Турции и Греции.
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