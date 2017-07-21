Не менее 170 человек пострадали в результате землетрясения в Турции и Греции



Агентство Reuters приводит последние данные о последствиях землетрясения в Эгейском море, которое произошло в ночь на пятницу, 21 июля. Как



Данные о последствиях подземных толчков обновляются буквально каждые несколько минут. Самое большое число пострадавших, а также самые масштабные разрушения были зафиксированы на греческом острове Кос – там разрушено множество зданий, ранения получили не менее ста человек. В турецком Бодруме, известном курорте, за помощью в медицинские учреждения обратились по меньшей мере 70 граждан.



Агентство отмечает, что среди них могут быть и иностранные туристы. Европейское геологическое агентство сообщило, что в ночь на пятницу, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Кроме того, в результате подземных толчков погибли двое человек на острове Кос в Греции.

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Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав Агентство Reuters приводит последние данные о последствиях землетрясения в Эгейском море, которое произошло в ночь на пятницу, 21 июля. Как информирует replyua.net , в результате мощных подземных толчков пострадали не меньше 170 человек в Турции и Греции.Данные о последствиях подземных толчков обновляются буквально каждые несколько минут. Самое большое число пострадавших, а также самые масштабные разрушения были зафиксированы на греческом острове Кос – там разрушено множество зданий, ранения получили не менее ста человек. В турецком Бодруме, известном курорте, за помощью в медицинские учреждения обратились по меньшей мере 70 граждан.Агентство отмечает, что среди них могут быть и иностранные туристы. Европейское геологическое агентство сообщило, что в ночь на пятницу, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Кроме того, в результате подземных толчков погибли двое человек на острове Кос в Греции.