В Каталонии вскрыли могилу Сальвадора Дали, чтобы провести ДНК-тест

Эксперты вскрыли могилу художника Сальвадора Дали в Каталонии, в Испании. Как информирует replyua.net со ссылкой на испанские источники, это было сделано по решению суда.
Испанка Мария Пилар Абель вот уже несколько лет добивается проведения ДНК-теста на установления отцовства и утверждает, что она является дочерью знаменитого художника, который состоял в браке, однако законнорожденных детей у него не было. Специалистам предстоит обследовать останки Дали, чтобы найти образцы, пригодные для генетического анализа. Как отмечает Нарсис Бардалет, известный эксперт, при бальзамировании был использован формалин, и есть опасения, что это вещество могло повредить ДНК. СМИ сообщают, что экспертиза будет очень сложной, и результатов придется ждать около двух месяцев.
Решающее заседание суда, на котором наконец-то все узнают, есть ли родство между Пилар и Дали, состоится в середине сентября. Пилар накануне заявила, что практически не сомневается в положительном результате ДНК-теста, и, по ее словам, «справедливость восторжествует спустя много лет». Нужно отметить, что мать Пилар работала прислугой в том районе, где жил Дали.