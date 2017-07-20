В столице Мексики установлен памятник Юрию Гагарину

Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина теперь будет стоять в мексиканской столице. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, памятник советскому космонавту был установлен в Музее естествознания в Мехико.
В установке бюста непосредственное участие принимали сотрудники посольства России, космического агентства Мексики и Международного фонда «Диалог культур-единый мир». На церемонии открытия памятника Гагарину присутствовали представители как Мексиканского космического агентства, так и Россотрудничества. На церемонию был приглашен российский посол в Мексике.
«Надеемся, что это мероприятие сделает наши народы ближе. Это шестой бюст в Западном полушарии, он знаменует дружбу между нашими народами и дружбу между Россией и Мексикой», подчеркнул глава фонда, который инициировал установку памятника, Руслан Байрамов. По словам присутствующих, Юрий Гагарин был не только символом всего Советского Союза – его знали во всем мире, и этот человек открыл для всех людей в мировой истории совершенно новую страницу.