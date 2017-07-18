Исследователи назвали причину откалывающихся ледников в Антарктиде

Ученые считают, что стремительное таяние ледников в Антарктиде является последствием не глобального потепления на Земле, а следствием усиления ветров, дующих на противоположной стороне Антарктиды. Как передает replyua.net со ссылкой на Phys.org, к такому выводу пришли ученые из Австралии.
Они считают, что ветры, образующиеся в восточных районах Антарктиды, формируют волны Кельвина, которые наталкиваются на подводный рельеф, что в западной части, выталкивая теплые воды в сторону ледников, расположенных вдоль берега, из-за чего ледники или откалываются, или быстро тают. «Именно это сочетание доступной теплой воды в открытом море, а также перенос воды стали причиной таяния льда вдоль западного антарктического сектора за последние несколько десятилетий. Тот факт, что отдаленные ветры на противоположной стороне Антарктиды могут вызвать столь существенное потепление подповерхностного слоя, является тревожным аспектом», заявил Пол Спенс, который является автором этого исследования.
Нужно отметить, что в некоторых частях Антарктиды температура за последний год увеличилась сразу на четыре градуса, и многие ученые уверены, что такая тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие несколько лет, что приведет к интенсивному таянию ледников. Напомним, что несколько дней назад от ледника Ларсена откололся крупнейший айсберг, вес которого достигает триллион тонн.