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ЗМІ: Вбивця двох туристок в Хургаді діяв за вказівками бойовиків ІДІЛ

ЗМІ: Вбивця двох туристок в Хургаді діяв за вказівками бойовиків ІДІЛ
Чоловік, який скоїв напад з ножем в єгипетському курортному місці Хургаді, був ісламістом. Як інформує replyua.net, про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела в силах безпеки в Каїрі. Відзначається, що нападник підтримував контакти з терористами «Ісламської держави», які і наказали йому вибрати іноземців в якості мети. Нападник, згідно з повідомленнями засобів масової інформації, був студентом з півночі Єгипту і поділяв ідеї радикального ісламізму.

Як відомо, вчора в одному з єгипетських готелів стався жахливий інцидент. Невідомий з ножем напав на відвідувачів закладу. Місцеві журналісти повідомили, що інцидент стався на курорті в Хургаді. Згідно з попередніми даними, загинуло двоє українців. Ще шестеро людей постраждало. Їх доставили в місцеву лікарню.

Трохи згодом інформаційне агентство Reuters повідомило, що загиблі під час нападу на готель в єгипетській Хургаді були громадянками Німеччини, а не України, повідомив представник служби безпеки регіону Червоного моря генерал Мохамед ель-Хамзаві. Він також повідомив, що двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії.
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