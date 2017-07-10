Пономарь: наступает исторический день для Украины

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что сегодня произойдет историческое событие – в Украину прибудет Йенс Столтенберг, генсек НАТО, передает replyua.net.
По словам Пономаря, генсек примет участие в торжественном открытии посольства Североатлантического альянса в Украине, и нужно уже сказать о том, что НАТО пришла в нашу страну навсегда, а скоро и сама Украина войдет в альянс. «Историческое событие №2: сегодня генсек НАТО выступит в Верховной Раде. А тем временем в Одессу начинают съезжаться гости. Уже там и ждут - румынский корвет, турецкий фрегат, турецкий большой десантный корабль и турецкая подводная лодка. В субботу в одесском аэропорту приземлились два транспортных борта стран НАТО», отмечает обозреватель.
По его словам, порадовал и Трамп, сделавший заявление о том, что санкции не будут сняты с России до тех пор, пока не будут решены украинский и сирийский вопросы. Радует и Тиллерсон, пишет Пономарь, - он заявил, что настало время поддержать территориальную целостность нашей страны.