На грошовій купюрі вперше з'явився портрет диктатора Асада

Напередодні, 2 липня, в грошовому обороті Сирії з'явилася нова купюра із зображенням Башара Асада. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на агентство Reuters. Портрет президента Сирії Башара Асада в перший раз з'явився на грошовій купюрі. Сирійське інформаційне агентство SANA уточнює, що нова купюра номіналом у дві тисячі сирійських фунтів - найбільша з грошових знаків, наявних в обігу.
За чинним офіційним обмінним курсом вона відповідає 3,5 євро. Протягом семи років з початку військових дій вартість валюти Сирії впала в десять разів. Раніше в обігу вже перебувала грошова купюра номіналом в тисячу сирійських футів. На неї поміщений портрет батька нинішнього президента Сирії Хафеза Асада.
Нагадаємо, що за висновками ООН, у сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня поточного року було використано нервово-паралітичний газ зарин при нападі, жертвами якого стали понад 90 осіб. Відповідну інформацію з посиланням на доповідь Організації за заборону хімічної зброї надали дипломати ООН. Так, американський посол в ООН Ніккі Хейлі стверджує, що доповідь «стала підтвердженням того факту, який раніше був відомий: хімічну зброю було використано проти сирійського народу».