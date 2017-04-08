В Индии нашли девочку-маугли, которую воспитали обезьяны, - видео

В индийских джунглях, на севере страны, полицейские нашли девочку, которая воспитывалась обезьянами, сообщает replyua.net со ссылкой на индийские источники.
Полицейские с трудом забрали ребенка, поскольку обезьяны всячески этому противились и считали девочку «членом своей семьи». Девочка-маугли также оказала сопротивление полиции, однако в итоге ее отвезли в одну из клиник штата Уттар-Прадеш. Врачи рассказали, что ребенок агрессивно настроен по отношению к людям, не умеет ходить и передвигается только на четвереньках, а также совершенно не понимает человеческую речь. Специалисты даже не могут определить возраст девочки – одни врачи утверждают, что ей не больше восьми лет, другие медики уверены, что девочке лет двенадцать.
Биологических родителей ребенка, как объяснили в полиции, найти уже невозможно. Сейчас девочку приспосабливают к жизни среди людей, однако ученые считают, что шансы возвращения ребенка к «человеческой» жизни невелики – девочка-маугли провела все свое детство среди обезьян.