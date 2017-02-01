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Блумберг составил рейтинг стран с самым высоким индексом старения

Блумберг составил рейтинг стран с самым высоким индексом старения
Эксперты агентства Блумберг назвали государства, где зафиксирован самый высокий индекс старения, и Украина оказалась в этом списке, информирует replyua.net. Специалисты подчеркнули, что стремительно стареют все страны мира, и численность населения трудоспособного возраста уменьшается с каждым годом.

Остается все меньше тех, кто может поддерживать стариков, рассчитывающих только на пенсию. Самый высокий индекс старения был зафиксирован во Франции, Болгарии, Таиланде, Греции, России, Японии, Беларуси, Шри-Ланке, Мальте, Сингапуре. Коэффициент в этих странах колеблется от 2,2 до 2,6. Показатели Украины в этом рейтинге немного выше, однако специалисты отмечают – уже через несколько лет Украина может оказаться в десятке антилидеров. По данным агентства, в Украине на трех трудоспособных граждан приходится один пенсионер.

По словам Сьюзан Канкель, главы геронтологического центра при Университете Майами, нельзя игнорировать демографические показатели во всех странах, но, чтобы улучшить ситуацию, существуют разные возможности – экономические, политические, социальные и культурные решения. По ее мнению, в том же Китае ситуация сейчас складывается намного лучше, чем, к примеру, в благополучной европейской Италии.
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