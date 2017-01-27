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Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире
Лидером рейтинга лучших хостелов в мире неожиданно стал Soul Kitchen, расположенный в российском Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net, список лучших хостелов составляли эксперты портала бронирования жилья Hostelworld.

Санкт-петербургский хостел сумел одержать уверенную победу сразу в пяти номинациях: «Лучший список услуг», «Лучший в мире персонал», «Лучший хостел в РФ», «Лучший европейский хостел», «Лучший малый хостел в мире». Владельцы хостела в Санкт-Петербурге уверяют, что они создали уникальное место для проживания, убрав главный недостаток всех хостелов – дефицит приватности. Хостел обеспечивает постояльцам приватность и комфорт, однако в то же время сотрудники не забывают и о главных преимуществах – новые знакомства и друзья изо всех стран мира.

Лучший хостел находится на набережной знаменитой реки Мойка. Что интересно, его оборудовали в обычной коммунальной питерской квартире, расположенной в доходном доме Липина. Это здание было построено в стиле необарокко в восемнадцатом веке. Премию сервис бронирования вручает уже 15-ый год подряд.
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