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Пономарь: сегодня состоится важная встреча

Пономарь: сегодня состоится важная встреча
На календаре уже пятница, и мы заканчиваем рабочую неделю. Сегодня нас ожидает множество важных событий. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, сегодня состоится важная встреча, и можно провести параллель со встречами Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. На сегодняшний день запланирована встреча Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, и Дональда Трампа, президента США. «Новость в корзину «больше нефти». Министерство энергетики США начинает реализовывать план по продаже черного золота из стратегического резерва. Также произошло еще одно важное событие – после подписания Трампом указа о строительстве стены на границе президент Мексики отменил встречу с американским главой», пишет Пономарь.

По его словам, также нужно поблагодарить Канаду и США за помощь Украине. Уже пятая миссия хирургов из США и Канады приступит к работе 24 февраля. Пластические хирурги и другие специалисты в течение нескольких дней будут обучать украинских врачей, а также проведут операции военным, получившим ранения в зоне АТО. Врачи проведут пластические операции на лице, верхних конечностях и черепе.
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