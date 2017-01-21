Ученые: лошади представляют самую большую опасность для людей

Австралийские исследователи тщательно изучили данные за последние годы и установили, что самым опасным животным для человека, живущего в Австралии, является лошадь, сообщает replyua.net со ссылкой на местные источники.
Специалисты из Мельбурнского университета проанализировали данные о количестве и причинах смерти людей из-за животных за последние годы и установили, что чаще всего австралийцы погибают не из-за крокодилов, змей или пауков, а из-за лошадей. Данные были взяты в Австралийском институте социального обеспечения и здравоохранения. Оказалось, что за тринадцать лет в Австралии погибли 74 человека по вине лошадей. 27 австралийцев скончались из-за укусов пчел и змей, еще 26 скончались после нападения акул, и лишь 19 австралийцев стали жертвами крокодилов.
Профессор Ронел Велтон при этом не стала называть причин смерти людей, которые стали «жертвами» лошадей. Учитывая любовь австралийцев к скачкам, можно предположить, что несчастные случаи происходили именно во время забегов – у диких лошадей очень своенравный характер, и они нередко сбрасывают наездников.