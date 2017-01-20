Пономарь: Обама напомнил Путину, что было раньше

Заключительная праздничная неделя завершается, и на календаре уже пятница, и этот день стал очень насыщенным. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, вчера с прощальной речью выступал Барак Обама, и он напомнил всем, что еще на первом сроке между США и Россией было важное соглашение – сокращать ядерный арсенал. Пономарь цитирует речь Обамы: «Я говорил президенту Путину, что готов двигаться в этом направлении. Он не захотел продолжать переговоры. Если новый президент США сможет их возобновить, то у него появится очень много работы». Также Пономарь пишет, что в СМИ начали просачиваться некоторые отрывки из компромата на Трампа и Россию – расследование по этому делу начали проводить Минюст, Агентство национальной безопасности, ЦРУ, ФБР.
По версии сотрудников силовых ведомств одним из источников поддержки Трампа во время его предвыборной кампании могли стать пенсии, которые выплачивают гражданам РФ, проживающим на территории Соединенных Штатов. «Новость для Украины – Верховная Рада одобрила допуск иностранных подразделений к участию в военных учениях, которые пройдут в Украине в текущем году», пишет Пономарь.