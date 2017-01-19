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КНДР готовится к серьезным действиям перед инаугурацией Трампа, - СМИ

КНДР готовится к серьезным действиям перед инаугурацией Трампа, - СМИ
Северная Корея планирует запустить межконтинентальные баллистические ракеты, и это произойдет незадолго до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, информирует replyua.net со ссылкой на Yonhap.

Источники, знакомые с ситуацией, передали изданию информацию о том, что баллистические ракеты в настоящий момент размещаются на подвижных установках, которые предназначены для проведения тестовых запусков. Длина достигает пятнадцати метров, и это немного меньше, чем у 18-метровых KN-14 и 20-метровых KN-08, находящихся на вооружении Северной Кореи. Источник не исключил, что власти КНДР специально допустили утечку этой секретной информации, чтобы на нее отреагировали в Соединенных Штатах, где в настоящий момент идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа.

Напомним, что она состоится уже через сутки, в Вашингтоне, в здании Конгресса США. Перед инаугурацией Дональд Трамп приглашен в Белый дом на чаепитие, и приглашение избранному президенту лично отправил Барак Обама. После приема Обама и Трамп проследуют в здание Конгресса США.
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