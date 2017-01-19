Цзиньпин предложил запретить ядерное оружие во всех странах

Си Цзиньпин, глава КНР, призвал все государства уничтожить ядерное оружие и заявил о том, что большие и мощные державы должны проявлять уважение к интересам небольших государств.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление прозвучало от Си Цзиньпина в ходе его поездки в Женеву. «Ядерное оружие необходимо полностью запретить. Со временем его нужно уничтожить, чтобы весь мир стал безъядерным», подчеркнул китайский лидер. По его словам, самые крупные державы должны уважать интересы всех остальных стран. Нужно отметить, что Китай является одной из ведущих ядерных держав в мире, и ядерное оружие там производят больше пятидесяти лет. Лидер КНР заверил всех в том, что Китай хочет отказаться от ядерного оружия ради роста, реформ и мира со странами Евросоюза, а также с другими государствами.
Напомним, что Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита. Во время поездки глава Китая провел переговоры с Антониу Гутерришем, новым генеральным секретарем ООН. Кроме того, китайский лидер посетил Всемирный экономический форум в Давосе, и он впервые участвовал в этом мероприятии.