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Очільника Samsung викликали до поліції у справі про хабарництво

Очільника Samsung викликали до поліції у справі про хабарництво
Правоохоронні органи Південної Кореї викликали на допит очільника однієї з найбільших світових корпорацій – виробників електроніки, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, одинадцятого січня 2017 року, стало відомо, що віце-президента південнокорейської корпорації Samsung Лі Чже Ена було викликано до слідчої комісії для надання пояснень у справі про хабарництво. Правоохоронці вважають, що топ-менеджеру корпорації гіганта відомо про злочинні зловживання подруги президента Південної Кореї. Зокрема, члени слідчої комісії вважають, що Samsung надавав їй значні кошти в обмін на надання їм низки переваг з боку держави. Загалом, близьку подругу очільниці корейської держави звинувачують в тому, що вона вимагала у великих корпорацій надання мільйонних пожертв створеним нею благодійним фондам.

Слідство намагається довести, що президенту Кореї було відомо про злочинні махінації її подруги. Відтак, щодо глави держави було порушено процедуру імпічменту – у середині грудня минулого року за таке рішення проголосувала належна кількість парламентарів. Законність цієї процедури перевірить Конституційний суд протягом півроку.
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