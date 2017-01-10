Bild назвал самых опасных политиков 2017 года

Немецкое издание Bild опубликовало рейтинг политиков, которые будут угрожать безопасности всего мира в наступившем году, и список этих персон возглавил российский президент Путин, сообщает replyua.net.
По мнению журналистов, главная угроза от российского главы исходит из нескольких факторов – применение ядерного оружия, очередные хакерские атаки, дестабилизация ситуации в странах Европы. На втором месте рейтинга оказал Реджеп Эрдоган, президент Турции. Эксперты считают, что из-за введения смертной казни в стране Турция навсегда отдалится от Евросоюза. Ким Чен Ыну, главе Северной Кореи, досталось только третье место рейтинга, и журналисты отметили, что от КНДР может исходить ядерная угроза. Четвертая позиция досталось Родриго Дутерте, президенту Филиппин, признавшемуся в совершении массовых убийств.
Пятерку самых опасных политиков замкнула Марин Ле Пен, и ее называют главной угрозой для всех стран ЕС. Башар Асад занимает шестую строчку списка, а вот на последнем, седьмом месте, идет Абу Бакр Аль-Багдади, лидер террористической группировки «Исламское государство».