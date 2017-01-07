Продажи авто резко возрастут в 2017 году

Сотрудники издания Экономист прогнозируют в этом году резкое увеличение спроса на автомобили, сообщает replyua.net. По словам экспертов, продажа обычных авто с бензиновыми двигателями вырастет сразу на три процента, однако все рекорды продаж побьют автомобили с гибридными двигателями и электрокары – их продажи возрастут сразу в пятнадцать раз.
В сообщении издания говорится о том, что в этом году за новинками среди гибридных автомобилей будут следить очень внимательно, кроме того, значительно будут увеличены инвестиции в производство электрокаров. Большую дорогу в этом направлении показывает компания Тесла, которая в конце текущего года должна вывести на авторынок седан Модель 3, который будет проезжать на одном заряде порядка 350 километров. Пока на мировом рынке представлено небольшое количество электромобилей, но он продолжает расти со стремительной скоростью.
Эксперты уверяют, что следом за увеличением спроса многие производители будут вынуждены поменять направление своего производства, перейдя с бензиновых авто на гибриды и электрокары. Только в этом году спрос возрастет в 15 раз, однако производители пока не будут за ним успевать.