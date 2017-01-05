Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

В одном из районов города Стамбула «Фатих» неизвестными злоумышленниками был обстрелян ресторан, передает replyua.net со ссылкой на информацию издания Daily Star. Владельцу данного заведения и одному из посетителей были нанесены ранения, они сейчас находятся в больнице, врачи утверждают, что их жизнь находится вне опасности, передает CNN Turk. Очевидцы рассказали, что нападение совершили двое. Злоумышленники, подъехав к зданию, в котором находится ресторан, начали стрелять по нему с применением огневого оружия. Затем они быстро сбежали. Сообщается, что эта стрельба была вопросом внутреннего характера, а не террористическим актом. Правоохранители, в свою очередь, утверждают, что инцидент возник после того, как нападавший и владелец заведения поссорились. Камеры видеонаблюдения сняли вооруженное нападение.
За последнее время это уже не первый подобный случай в Стамбуле. Как известно, в самый канун Нового года в одном из наиболее известных ночных клубов горда террористом, переодетым в костюм Санта-Клауса, был открыт огонь с применением автомата Калашникова. Жертвами происшествия стали 39 посетителей клуба, из которых 16 – граждане других стран. Ранения получили семь десятков человек.