валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле
В одном из районов города Стамбула «Фатих» неизвестными злоумышленниками был обстрелян ресторан, передает replyua.net со ссылкой на информацию издания Daily Star. Владельцу данного заведения и одному из посетителей были нанесены ранения, они сейчас находятся в больнице, врачи утверждают, что их жизнь находится вне опасности, передает CNN Turk. Очевидцы рассказали, что нападение совершили двое. Злоумышленники, подъехав к зданию, в котором находится ресторан, начали стрелять по нему с применением огневого оружия. Затем они быстро сбежали. Сообщается, что эта стрельба была вопросом внутреннего характера, а не террористическим актом. Правоохранители, в свою очередь, утверждают, что инцидент возник после того, как нападавший и владелец заведения поссорились. Камеры видеонаблюдения сняли вооруженное нападение.

За последнее время это уже не первый подобный случай в Стамбуле. Как известно, в самый канун Нового года в одном из наиболее известных ночных клубов горда террористом, переодетым в костюм Санта-Клауса, был открыт огонь с применением автомата Калашникова. Жертвами происшествия стали 39 посетителей клуба, из которых 16 – граждане других стран. Ранения получили семь десятков человек.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие
Важное за сутки
04 янв 2017
26281

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
11163

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час

04 янв 2017
9594

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского

Последние новости

Боевики Луганска похитили пенсионера, использовавшего украинскую символику

В 2017 году в окружении Порошенко будет множество конфликтов – эксперт

Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Керівникам лікарень та шкіл заповнювати е-декларації не обов'язково

На севере Германии сильнейшие наводнения

Єлісєєв різко відповів на пропозицію Пінчука здати Крим

Эксперты: цены и курс доллара будут расти в начале 2017 года

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Нусс: Саакашвили использует те же самые методы политической пропаганды, что и Кремль

Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года

Американский сенатор предупредил Трампа о новых жестких санкциях против России

МВФ предоставит Киеву очередной транш, но в меньшем размере - СМИ

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину

Непогода: в Украину идут метели и шквалистый ветер

2 января возле Марьинки погиб боец АТО

В Вашингтоне предложили новый прогноз по решению «крымского вопроса»

За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

Политолог: Путин потеряет интерес к Украине, сосредоточившись на Сирии и США

Трамп может взять главенство в Совбезе ООН

В Украине появится дешевое топливо

 Новости за день