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Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х
Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что многим ученым известно о том, что через несколько месяцев Земля столкнется с планетой Х, которая уничтожит все живое, однако власти всех стран скрывают этот факт от людей, чтобы избежать паники и хаоса.

Мид приводит доказательства того, что скоро Земля погибнет. По его словам, о приближении планеты Х свидетельствуют слишком частые катаклизмы на Земле – за последние месяцы резко увеличились интенсивность и количество землетрясений в разных уголках нашей планеты. Мид отмечает, что уже в сентябре планета Х будет проходить через созвездие Девы, а 5 октября эта планета перекроет Солнце. Ранее ученые предположили, что планета Х может вытеснить из Солнечной системы планету Плутон.

Также были установлены размеры планеты Х - она может быть тяжелее Земли в 6-12 раз. Напомним, что ранее ученые уже прогнозировали, что в будущем Земля может столкнуться или с огромным астероидом, или с планетой, размеры которой больше размеров Земли.
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