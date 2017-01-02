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Турция нанесла удары по ИГИЛ в ответ на теракты в Анкаре

Турция нанесла удары по ИГИЛ в ответ на теракты в Анкаре
Около сотни объектов группировки ИГИЛ в северной части Сирии оказались подверженными ударам турецкой военной авиации и танков, передает replyua.net. Отмечается, что это случилось всего спустя несколько часов после расстрела террористом нескольких десятков людей, которые собрались в ночном клубе города Стамбула. В частности, интернет-пользователи могли наблюдать на видео за процессом нанесения турецкой военной авиацией ракетных ударов по местам расположения боевиков ИГИЛ рядом с городами Аль-Баб, Тадиф и Бсага. Британское издание The Daily Mail сообщило о 22 погибших экстремистах.

Вместе с тем, турецкие правоохранители начали преследовать всех, кому были предъявлены претензии в сотрудничестве с террористическими группами. Сотрудники турецкой полиции сообщили, что в связи с причастностью к пособничестве ИГИЛ 147 граждан, из которых затем арестовали 25 человек. Как известно, всю ответственность за теракт в Анкаре в канун Нового года взяли на себя представители ИГИЛ.

По информации информационного агентства Aamaq, имеющее отношение к боевикам, вчерашнее нападение совершил «героический солдат халифат», напавший на клуб, в котором «христианами отмечался языческий банкет».
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