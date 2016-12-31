В 2016 году погибли почти сто сотрудников СМИ

В Международной федерации журналистов назвали страшные цифры: в 2016 году во время выполнения своей работы погибли 93 сотрудника СМИ в разных странах мира, информирует replyua.net.
Из этого числа корреспондентов, операторов и звукорежиссеров, а также других сотрудников средств массовой информации 23 человека погибли в авиакатастрофах (крушение самолета в Колумбии и падение Ту-154 в России), остальные репортеры погибли во время освещения военных действия в горячих точках. В Гватемале и Сирии в этом году погибли по 6 сотрудников СМИ, восемь представителей средств массовой информации получили смертельные ранения в Йемене, 11 человек были убиты в Мексике, 13 сотрудников СМИ погибли в Афганистане и 15 журналистов скончались в Ираке.
По словам Филиппа Лерута, президента МФЖ, федерация приветствует уменьшение насилия против сотрудников СМИ, однако полученные за этот год цифры сильно беспокоят. «Мы очень надеемся, что в будущем сотрудники медиа смогут чувствовать себя в безопасности», подчеркнул Лерут. Ранее правозащитная организация Репортеры без границ предоставляла другие данные – в текущем году погибли 74 сотрудника СМИ.