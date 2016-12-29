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Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб

Північно Корейський диктатор стратив 340 осіб
З моменту приходу до влади у 2011 році диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ стратити 340 осіб, серед яких 140 – старші урядові офіцери, військові та члени головуючої Робітничої партії КНДР. Про це можна дізнатися з оприлюдненої доповіді центру Південної Кореї «Інституту стратегії нацбезпеки» у виданні CNN, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що лідер диктаторського режиму використовує смертну кару для того, щоб зміцнити свою владу в країні. «До числа страчених увійшло близько 140 осіб старших офіцерів в уряді країни, військових та представників керівної Робітничої партії республіки», - зауважили у доповіді.

В той самий час старший аналітик з питань національної оборони «Ренд Корпорейшн» Брюс Беннетт наголосив, що таким чином Кім Чен Ин продемонстрував не лише своїм а і всьому світу свою жорстокість та нещадність з самого початку своєї влади. «Для прикладу можна взяти посаду міністра оборони: Кім зачищав це місце 5 разів за 5 років, коли його батько за 17 років змінював керівника міністерства всього 3 рази, і у двох випадках у зв’язку зі смертю», - зауважив Беннетт. Як повідомлялося, після смерті попереднього лідера КНДР до в’язниці потрапляли ті особи, які «погано» плакали на похоронах.
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