Террористы угнали ливийский пассажирский лайнер А 320, ведутся переговоры

Террористы захватили ливийский пассажирский лайнер А320 авиакомпании Afriqiyah Airways, следовавший по маршруту из Себы в Триполи, на борту находятся 118 пассажиров, передает replyua.net.
Последнюю информацию о захваченном лайнере в онлайн-режиме передает журналист Аббас Джума. Как стало известно, угонщиками являются граждане Мальты. Пока не ясны их требования. Самолет уже приземлился на Мальте, и премьер-министр этой страны Джозеф Мускат официально заявил об угоне лайнера террористами. Сложно сказать, по какой причине террористы захватили самолет, поскольку от дальнейших комментариев на Мальте отказываются и говорят лишь о том, что пытаются установить диалог с террористами.
Аббас Джума сообщил на своей странице в соцсети, что террористы требований не объявляли, но предупредили, что оставят заложников в живых и выпустят их, если все требования будут выполнены. Журналист напоминает, что похожая трагедия произошла в ноябре 1985 года, когда был угнан Боинг 737 компании Egypt Air. К сожалению, та история закончилась бойней, вспоминает журналист.