Пономарь: у Украины нет другой альтернативы

На календаре уже воскресенье, и сегодня имеются две важные новости, которые нужно обсудить. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, самая важная новость – это создание совместного тренингового центра НАТО и Укроборонпром. Кроме того, НАТО продолжает устанавливать бесполетную зону. Турция размещает системы ПРО на севере Сирии. Пономарь отмечает, что, если Украина хочет быть нейтральной, в долгосрочной перспективе она не сохранит государственность и независимость, и это самый жесткий вариант. «Существует и более мягкий вариант – формально Украина будет существовать, но под контролем Москвы. Именно поэтому у Украины нет альтернативы, и ей нужно вступать в НАТО. Только так она сможет развиваться, и это будет актуально и через много лет», пишет эксперт.
Еще одна важная новость, по мнению Пономаря, - смерть Фиделя Кастро, но здесь особо нечего обсуждать. Умер диктатор, который загубил жизни миллионов людей, и это преступник, тут не может быть другой оценки. По мнению Пономаря, к диктаторам не может быть политкорректности.