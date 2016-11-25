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Пономарь: страны ЕС поддержали вступление Украины в Евросоюз

Пономарь: страны ЕС поддержали вступление Украины в Евросоюз
Бурлящая неделя подходит к концу, и на календаре уже пятница. Вчера произошло несколько важных событий, однако многие сейчас раздражены и ждут только скорейшего наступления выходных. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, вчера Израиль наконец высказался за то, что в следующем году может подписать Соглашение о свободной торговле с Украиной. Также важная новость приходит из Европы – сначала Словения заявила о том, что выступает за вступление Украины в Евросоюз, а позже к ней присоединилась и Венгрия. Еще одна новость, пришедшая с саммита ЕС-Украина – был подписан Меморандум о взаимопонимании в Стратегическом партнерстве в энергетической отрасли. Этот документ заменил предыдущий, который был подписан одиннадцать лет назад.

Хорошая новость из Украины, отмечает эксперт, - вчера «Укртрансгаз» заключил сразу два договора с компаниями из Европы, которые собираются зайти на внутренний рынок Украины и хранить здесь свой газ. Пономарь отмечает, что после произошедших на этой неделе событий нужно просто обо всем забыть и выйти из этих стрессовых дней.
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