Власти Колумбии подписали пересмотренное мирное соглашение с повстанцами

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, колумбийское правительство заявило сегодня о подписании новой версии мирного соглашения с Революционными вооруженными силами Колумбии – крупнейшей повстанческой группировкой страны.
Как сообщалось ранее, предыдущее мирное соглашение, подписанное президентом Колумбии и РВСК в августе, 2 октября было отклонено колумбийским народом на референдуме – колумбийцы отказались ратифицировать соглашение, заявив, что не доверяют повстанцам в связи с преступным характером источников их доходов.
Новый текст договора будет представлен на рассмотрение парламента Колумбии – в этот раз власти решили не выносить его на всенародное обсуждение. Церемония подписания прошла в столице Колумбии, Боготе. В ней приняли участие около 800 человек, а не 2500, как это было в первый раз. Кроме того, на церемонии, состоявшейся сегодня, не присутствовал Пан Ги Мун, Генсек ООН. Напоминаем, что договор был подписан в ходе длительных переговоров при содействии кубинских властей. Это мирное соглашение положило конец более чем 50-летнему вооруженному конфликту, в ходе которого погибли более 260 000 колумбийцев, а миллионы оказались вынужденными переселенцами.
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