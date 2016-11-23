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Пономарь: отличная новость от китайских инвесторов

Пономарь: отличная новость от китайских инвесторов
На календаре уже середина рабочей недели, и сегодня немного новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, главная новость связана с зоной отчуждения – инвесторы из Китая заявили о том, что готовы построить солнечную электростанцию в тридцатикилометровой зоне отчуждения, рядом с Чернобыльской АЭС. Также, отмечает эксперт, еще одна важная экономическая новость в Украине – французская компания VINCI, крупнейший европейский оператор дорожной инфраструры, хочет работать в Украине. И еще одно событие в виде бонуса, которое никак нельзя оставить без внимания, пишет Пономарь. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый антирекорд. Этот футболист продолжает «радовать» своих болельщиков и не подводит их.

Рекорд Акинфеева, скорее всего, уже не сможет побить ни один другой голкипер – в 42-ом матче Лиги Чемпионов Акинфеев снова пропустил гол. За десять лет у Акинфеева ни одного сухого матча, и это является признаком уникальной стабильности российского футболиста.
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