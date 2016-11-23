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Китай превращается в космическую сверхдержаву

Китай превращается в космическую сверхдержаву
Как сообщает replyua.net со ссылкой на японское информационное агентство «Нихон кэйдзай», Китай всерьез взялся за освоение космоса – его планы в этой сфере, озвученные властями Китая, поражают своим масштабом.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Китай запустил на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-11», на борту которого находятся два человека. В ноябре Китай запустил самую крупную в мире ракету, не имеющую аналогов. В отличие от Японии, США и России, имеющих собственные космические проекты, Китай не участвует в миссиях на Международной космической станции – он заявил, что в 2020 году начнет эксплуатацию своей собственной орбитальной станции.

Издание отмечает, что у Китая достаточно ресурсов для реализации этих планов. В полетах в космос участвовали 14 китайских астронавтов, а в начала текущего года Китай существенно увеличил финансирование этой отрасли. В июне 2016 года власти Китая сообщили о вводе в эксплуатацию четвертого ракетодрома. В прошлом месяце Китай заявлял, что планирует запустить миссию на Луну – для этого у него уже есть достаточно мощная ракета «Чанчжэн-5», способная достичь спутника Земли.
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