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В Японии новое землетрясение и цунами

В Японии новое землетрясение и цунами
После вчерашних подземных толчков и цунами, обрушившихся на Японию, около часа ночи по киевскому времени были зафиксированы новые подземные толчки у восточных берегов Японии, информирует replyua.net со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

В сообщении говорится о том, что новое землетрясение было зафиксировано после полуночи, в акватории Тихого океана у восточного побережья Японии. Магнитуда достигала 5,6 баллов. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 500 километрах к юго-востоку от Фукусимы, которая неоднократно подвергалась мощным землетрясениям. В Геофизической службе подчеркнули, что оценивают подземные толчки, как «очень сильные».

Напомним, что несколькими часами ранее японские источники проинформировали о том, что из-за землетрясения и цунами высотой около метра отклонений в работе станции «Фукусима» не было. Предупреждение о сильном цунами японские метеослужбы пока сохраняют на этот час, и не исключают, что цунами может еще раз обрушиться на Ибараки, Фукусиму, Мияги и Ивате.
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