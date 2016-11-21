Манн о том, как поступают лидеры, которые хотят развивать свою страну

Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что должен делать государственный лидер, который действительно хочет развивать свою страну, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Тереза Мэй начинает увеличивать вложения в британскую науку. Особое внимание, как и в Израиле, уделяется робототехнике, инновационным исследованиям и биотехнологиям. С 2010 года тори уже увеличили вложения в науку с одного миллиарда фунтов до двух с половиной. Мэй хочет инвестировать в науку вдвое больше – почти пять миллиардов». Он добавляет: «Надо сказать, что Израилю нелегко состязаться с Великобританией, где сосредоточены на малой площади десятки ВУЗов из первой сотни во всех рейтингах. Чтобы продолжать оставаться конкурентоспособными, мы должны всерьез постараться».
Как сообщалось ранее, на конференции Конфедерации британской промышленности Мэй заявила, что хочет, чтобы Великобритания стала страной, «привлекательной для ученых, изобретателей и инвесторов». В то же время, Мэй подчеркнула, что наибольших успехов можно достичь, если иммиграция научных кадров снизится до приемлемого уровня.
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