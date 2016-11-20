Обнародован рейтинг самых развитых мегаполисов на планете

Сотрудники консалтингового агентства Reputation Institute составили рейтинг самых «преуспевающих» мегаполисов мира, информирует replyua.net. Рейтинг был составлен по результатам опроса, проведенного в десятках стран среди двадцати тысяч граждан.
Все респонденты оценивали крупные города своих стран сразу по нескольким критериям: инвестиции в мегаполисы, социальная сфера, экономика, уровень жизни и многое другое. Оказалось, что идеальные условия для жизни наблюдаются только в австралийском Сиднее – в этом мегаполисе нет жителей, которые чем-то недовольны. На второе место рейтинга эксперты поставили Вену, а тройку лидеров среди самых развитых городов замкнул Цюрих. В первой десятке оказались сразу три города Канады, однако ни один из них не смог войти в тройку лучших.
В ТОП-10 специалисты включили такие города, как шведский Стокгольм, канадский Торонто, канадский Монреаль, шотландский Эдинбург, канадский Ванкувер, датский Копенгаген, итальянский Рим. Напомним, что ранее эксперты назвали самые безопасные для туристов места на планете. В список таких регионов попали Скандинавия, Северная Америка и Западная Европа.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter