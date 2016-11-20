валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

В Канаде прошли митинги протеста против Трампа

В Канаде прошли митинги протеста против Трампа
Несмотря на плохие погодные условия – холод и проливной дождь, жители канадского Торонто вышли на улицы города, чтобы поддержать американцев, которые недовольны избранием Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Местные источники сообщили, что на центральных улицах Торонто собралось около тысячи человек, которые протестовали против итогов выборов в США. Канадцы вышли на центральную площадь с плакатами и выкрикивали лозунги. Колонна демонстрантов проследовала к крупной гостинице, которая принадлежит американскому миллиардеру. В руках у митингующих были плакаты с осуждением расизма и ксенофобии. Впрочем, акция протеста могла закончиться крупными беспорядками, если бы на место митинга не подоспели сотрудники полиции.

Во время шествия демонстрантов к ним подошли несколько десятков других жителей Торонто, назвавших себя сторонниками Дональда Трампа. Правоохранители быстро направились к месту беспорядка и снова разделили митингующих на две группы. В местной полиции сообщили, что один из активистов вел себя слишком агрессивно, и его пришлось задержать.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
24322

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что

19 ноя 2016
16245

Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна

На думку українського блогера Павла Правого, за збігом обставин в останні дні в Україні різні люди по-своєму використовували свій час для України. Так, коли в Києві проплачені на московські гроші


Последние новости

Лукашенко выдвинул новую версию распада СССР

На Киевщине начальник убил подчиненного из-за зарплаты

ГСЧС: 20 и 21 ноября в Украине штормовое предупреждение

Опрос в РФ: россияне надеются на милость Трампа

Депутат Мосийчук оказался в неловком положении (ФОТО)

Число жертв крушения поезда в Индии продолжает расти

В Канаде прошли митинги протеста против Трампа

Бунт против Трампа в Париже: на улицы города вышли недовольные американцы

Власти Австрии сделали новое заявление по санкциям против РФ

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командующий украинской разведкой

Зубко рассказал, как долго можно будет оформлять субсидии

На вечере бокса Гвоздик одержал еще одну красивую победу - видео

Расписание дополнительных «новогодних» поездов «Укрзализныци»

В Киеве пьяные жестоко избили женщину-патрульную

В Севастополе рассказали о рекордном урожае винограда

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

 Новости за день