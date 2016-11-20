В Канаде прошли митинги протеста против Трампа

Несмотря на плохие погодные условия – холод и проливной дождь, жители канадского Торонто вышли на улицы города, чтобы поддержать американцев, которые недовольны избранием Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Местные источники сообщили, что на центральных улицах Торонто собралось около тысячи человек, которые протестовали против итогов выборов в США. Канадцы вышли на центральную площадь с плакатами и выкрикивали лозунги. Колонна демонстрантов проследовала к крупной гостинице, которая принадлежит американскому миллиардеру. В руках у митингующих были плакаты с осуждением расизма и ксенофобии. Впрочем, акция протеста могла закончиться крупными беспорядками, если бы на место митинга не подоспели сотрудники полиции.
Во время шествия демонстрантов к ним подошли несколько десятков других жителей Торонто, назвавших себя сторонниками Дональда Трампа. Правоохранители быстро направились к месту беспорядка и снова разделили митингующих на две группы. В местной полиции сообщили, что один из активистов вел себя слишком агрессивно, и его пришлось задержать.
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